Bundes-ÖVP ortet „Anschein der Befangenheit" beim Richter im Kurz-Prozess

Wegen einer Disziplinarstrafe für die Weitergabe einer Information an Peter Pilz in seiner Zeit als Staatsanwalt, ortet ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker einen „Anschein der Befangenheit" beim Richter Michael Radasztics.

Wien – Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass der Richter im Falschaussage-Prozess gegen Sebastian Kurz, Michael Radasztics, im Mai 2023 zu einer Disziplinarstrafe verurteilt wurde, die Entscheidung aber erst am Montag im Rechtsinformationssystem (RIS) aufschien, rückte am Mittwoch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker mit Kritik an ihm aus. Er ortet einen „Anschein der Befangenheit", der von zweiter Instanz – das Urteil gegen Kurz ist nicht rechtskräftig – geklärt werden soll.