Nach Absagen wegen Grippe: Papst Franziskus musste ins Krankenhaus

Papst Franziskus hat sich am Mittwoch kurzzeitig im Krankenhaus aufgehalten. Direkt nach der Generalaudienz am Mittwochvormittag sei er in die kirchliche Klinik in Rom gebracht worden. Zuletzt hatte der 87-Jährige mehrere Audienzen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Vatikan – Direkt nach der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle am Mittwochvormittag sei er in seinem weißen Fiat 500 in die kirchliche Klinik auf der Tiberinsel in Rom gebracht worden, schrieben italienische Medien laut Kathpress. Mitarbeiter des italienischen Fernsehsender RAI beobachteten vor Ort, wie er gegen 12 Uhr das Krankenhaus per Auto wieder verließ.

Einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zufolge soll es sich um einen geplanten Untersuchungstermin in dem Spital gehandelt haben. Der Vatikan bestätigte die Meldung.

Am Samstag hatte der Vatikan bekannt gegeben, dass der 87-jährige Franziskus eine „leichte Grippe" habe. Mehrere Privataudienzen wurden daraufhin abgesagt. Das Mittagsgebet am Sonntag hielt Franziskus allerdings. Am Mittwoch absolvierte der Papst wieder eine Privataudienz und empfing im Vatikan armenisch-katholische Bischöfe. Den vorbereiteten Text las allerdings ein Mitarbeiter vor - ebenso bei der anschließenden Generalaudienz.

Sichtlich geschwächt und mit hörbar belegter Stimme absolvierte Papst Franziskus am Mittwochvormittag die Generalkonferenz im Vatikan. © APA/AFP/Tiziana FABI

Papst mit hörbar belegter Stimme

„Ich bin immer noch ein bisschen erkältet", bat Franziskus am Beginn der Generalaudienz die anwesenden Gläubigen um Entschuldigung. Am Ende der rund 45-minütigen Veranstaltung ergriff der Papst mit hörbar belegter Stimme doch selbst das Wort und verurteilte unter anderem den Einsatz von Minen in Kriegsgebieten.

Zuletzt hatte sich Franziskus im November für eine Untersuchung kurzzeitig im Krankenhaus befunden. Damals hatte er eine Entzündung an der Lunge, die mit Antibiotika behandelt wurde. Seitdem leidet er immer wieder an Atemwegsproblemen. (APA)