„Die Spielzeit ist unwesentlich“

Martin Fuchs: Tatsächlich hat die Forschung mit der Einführung des Internets angefangen. Seit rund 20 Jahren beobachten wir, wie die Gamingindustrie an der Immersion, also der Verschmelzung von digitalen und realen Inhalten arbeitet. Der Game Boy, das waren irgendwelche Pixel in dunkelgrau und schwarz. Die Erfahrung war nicht so intensiv, wie das jetzt, 30 Jahre später, z.B. mit dem VR Headset von Apple ist. Es gibt erste Videos von Menschen mit dieser VR Brille, die mit der Hand Gesten in die Luft malend arbeiten. Das wirkt heute bizarr, vielleicht gewöhnen wir uns alle daran. Für vulnerable Menschen ist diese Verschmelzung von Wirklichkeit und Virtualität aber möglicherweise schwierig.

Fuchs: Kleine Kinder haben sehr wenige kognitive Möglichkeiten, sich zu regulieren. Sie fallen besonders leicht auf Tricks der Computerspiele-Industrie herein. Wenn man einem Vierjährigen ein entsprechendes Gerät in die Hand gibt, wird er wahrscheinlich bis zur Erschöpfung damit spielen, weil die Belohnungssysteme so stark getriggert werden können. Es ist die Aufgabe der Eltern, Regeln einzuführen. Die US-Fachgesellschaft der KinderärztInnen empfiehlt beispielsweise, dass Kinder bis drei Jahre gar keine digitalen Geräte in die Hand bekommen sollten. Jugendliche sind wiederum in einer besonders vulnerablen Phase, weil sich in der Zeit die belohnungsversprechenden, lustbetonten Anteile des Gehirns viel schneller entwickeln als der präfrontale Cortex und sie sich daher schlechter kontrollieren können. Das ist das Wesen der Pubertät.