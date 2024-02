Messerangriff auf zwei Schulkinder in Duisburg: Haftbefehl gegen 21-Jährigen erlassen

Duisburg – Das Entsetzen steht vielen Nachbarn ins Gesicht geschrieben. Zwei Kinder sind am Mittwoch in Duisburg in der Nähe einer Schule von einem 21-Jährigen angegriffen worden. Nun wurde gegen den mutmaßlichen Angreifer ein Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes erlassen. Ein Richter habe den Verdächtigen in Untersuchungshaft geschickt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und den beiden Schulkindern gebe nach ersten Erkenntnissen nicht. Es seien zwei Messer und ein Hammer als mögliche Tatwaffen sichergestellt worden.