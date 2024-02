Wie Österreich die EU-Klimaziele klar erreichen kann

Wien – Beim Thema Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP) sind die Fronten in der türkis-grünen Bundesregierung weiterhin verhärtet. Während ÖVP und Grüne um eine Einigung ringen, wurden Vorschläge zur Verbesserung des Plans von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern bewertet: Der Plan des Umweltministeriums erfüllt die EU-Vorgaben zur Reduktion der CO2-Emissionen nicht, daher war öffentlich zu Verbesserungsvorschlägen aufgerufen worden.

Ein Team von 55 Forschenden um das Climate Change Center Austria (CCCA) bewertete nun die eingereichten Maßnahmen. „Sie bieten eine gute Basis, um die Lücke der Emissionsreduktion zu schließen“, resümierte der Grazer Klimaforscher Karl Steininger am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien.

„Eine breite Palette hoch empfehlenswerter weiterer Maßnahmen liegt nun bewertet am Tisch“, so Steininger, der am Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz forscht: „Mit der Umsetzung eines ausreichend großen Anteils daraus kann Österreich seine Klimaziele klar erreichen.“