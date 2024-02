Urteile in Prozess um Kind in Hundebox in NÖ werden erwartet

In Krems wird am Donnerstag der Prozess um einen nunmehr 13-Jährigen ins Finale gehen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll. Die Urteile in der dreitägigen Geschworenenverhandlung werden erwartet. Die 33-jährige Hauptangeklagte war bisher teilgeständig, bestritt jedoch den ihr angelasteten Mordversuch. Einer möglichen Komplizin (40) wird fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen, was sie zum Teil in Abrede stellte.