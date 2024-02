Libanesischer Außenminister rechtfertigt Hisbollah-Angriffe

Libanons Außenminister Abdallah Bou Habib hat die Raketenangriffe der schiitischen Miliz Hisbollah auf Israel gerechtfertigt. Israel halte libanesisches Territorium seit Jahrzehnten besetzt "und das Völkerrecht erlaubt Widerstand gegen Besatzung", sagte Bou Habib am Donnerstag nach einem Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Beirut. Israel solle sich komplett zurückziehen. "Dann wäre das Problem von Israel und der Hisbollah zumindest teilweise gelöst."

"Bisher halten sich die Provokationen in einem gewissen Rahmen. Und ich hoffe, dass das so bleibt", kommentierte Schallenberg die Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel. Alle Akteure seien aufgerufen, größte Zurückhaltung zu üben, sagte der Außenminister wohl auch in Richtung Israels. Beim Namen nannte er in der Folge aber nur die Hisbollah, die er warnte, "mit dem Feuer zu spielen".