Raumordnungslandesräte tagen zur Bodenstrategie in linz

An der Berechnungsmethode scheiden sich aber die politischen Geister in den Ländern und im Bund. Auf der Tagung in Linz würden erstmals "einheitlich erhobene und damit vergleichbaren Bundesländer-Zahlen" diskutiert, kündigte Achleitner einen Schulterschluss der Länder, Städte und Gemeinden für "eine nachhaltige Raumordnungspolitik" an.