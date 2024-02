ADLER Lodge RITTEN - Frühlingszauber im sonnigen Südtirol

Auf einer idyllischen Lichtung im Wald, umgeben von der atemberaubenden Kulisse der Dolomiten, erwartet Sie die ADLER Lodge RITTEN . Die sonnenverwöhnte Lage im Herzen Südtirols ist bereits ein Grund für einen Besuch. Das charmantes 5-Sterne-Haus kombiniert gekonnt Luxus mit ungezwungener Gemütlichkeit, wobei natürliche Materialien wie Holz und Glas eine heimelige Atmosphäre mit modernen Akzenten schaffen. Unsere Gäste, die sich nach absoluter Ruhe und Privatsphäre sehnen, finden in unseren Chalets ihr persönliches Refugium. Ein vielfältiges Angebot an Erlebnissen und Erholungsmöglichkeiten lässt keine Urlaubswünsche offen.

Tauchen Sie in unserem Wald Spa in eine Welt der Verwöhnung ein und erleben Sie unvergleichliche Entspannung unter den majestätischen Baumkronen. Lassen Sie sich im warmen Wasser der Infinity-Pools treiben und genießen Sie dabei den atemberaubenden Ausblick auf die blühende Landschaft. Entspannen Sie Ihre Sinne in den Saunen, umgeben von heimeligen Fichten, und lassen Sie sich im Ruheraum vom Knistern des Kaminfeuers verzaubern. Unser Spa bietet eine Fülle von Behandlungen, die aus den Schätzen der alpinen Bergwelt schöpfen, sowie inspirierende Yoga-Kurse, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.