Fluchender Verstappen nur Sechster beim Trainingsauftakt in Bahrain

Die erste Trainingsbestzeit des Jahres sicherte sich der Australier Daniel Ricciardo in Red Bulls Schwesterteam Alpha Tauri vor dem Briten Lando Norris im McLaren.

Sakhir - Max Verstappen fluchte und schimpfte. Das erste Freie Training der neuen Formel-1-Saison verlief so gar nicht nach dem Geschmack des dreimaligen Weltmeisters. Der 26 Jahre alte Titelverteidiger ärgerte sich am Donnerstag in der Wüste von Sakhir über das Fahrverhalten des neuen Red-Bull-Rennwagens.

In der einstündigen Auftaktsession belegte Verstappen nur den sechsten Platz. Verstappens deftige Einschätzung am Boxenfunk musste weitgehend weggepiepst werden. Man sei meilenweit weg, wütete er. Immer wieder beklagte er sich über Probleme beim Schalten. "Alles ist scheiße, meilenweit entfernt", sagte er noch auf Platz eins liegend.

Wie viel Aussagekraft sein erster Auftritt auf der Strecke am Grand-Prix-Wochenende hat, ist abzuwarten. An diesem Freitag (17.00 Uhr MEZ) steht bereits die Qualifikation auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir an, das Rennen steigt am Samstag (16.00 Uhr MEZ/Sky und ServusTV). Die erste Trainingsbestzeit des Jahres sicherte sich der Australier Daniel Ricciardo in Red Bulls Schwesterteam Alpha Tauri vor dem Briten Lando Norris im McLaren. Dritter wurde dessen australischer Teamkollege Oscar Piastri. Vor Verstappen schaffte es als Fünfter auch noch der spanische Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

"Optisch schön, aber die Realität ist, dass die Medium-Reifen sechs bis sieben Zehntelsekunden langsamer sind", sagte der Vorarlberger Peter Bayer, CEO der Racing Bulls, bei ServusTV. Mehr Aussagekraft werden die Zeiten beim zweiten Training am Donnerstag (16.00) auf dem Wüstenkurs in Sakhir haben. Dieses findet nämlich bei Dämmerung sowie Dunkelheit zur gleichen Zeit wie das Rennen statt. Zusätzlich wird eine Simulation einer schnellen Runde für das Qualifying am Freitag (17.00) weiteren Aufschluss darüber geben, welches Team wie stark aus der Winterpause gekommen ist.

Die Formel 1 startet am Persischen Golf in ihre Rekordsaison mit 24 Rennen. Der Auftakt in Bahrain findet bereits am Samstag statt, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) um einen Tag nach vorne verschoben wurde und die F1-Regeln eine Pause von mindestens einer Woche zwischen zwei Rennen vorschreiben. Verstappen peilt dieses Jahr seinen vierten WM-Titel in Serie an, der Austro-Rennstall Red Bull will an die jüngste Saison mit 21 Siegen aus 22 Rennen anschließen. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 gab es keine Veränderung bei den Fahrern im Vergleich zur Vorsaison. (APA/dpa)