Mercedes-Duo in Bahrain-Training voran – Verstappen zurück

Sakhir – Beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain haben Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege George Russell am Donnerstag mit den besten Zeiten überzeugt. Die Silberpfeile dominierten das zweite Training zum Großen Preis von Bahrain am Samstag (16.00 Uhr MEZ/ServusTV, RTL, Sky). Hamilton war in Sakhir in 1:30,374 Min. knapp schneller als Russell (+0,206) und Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso (+0,286). Weltmeister Max Verstappen (+0,477) wurde Sechster.

Die Formel 1 startet am Persischen Golf in ihre Rekordsaison mit 24 Rennen. Der Auftakt in Bahrain findet bereits am Samstag statt, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) um einen Tag nach vorne verschoben wurde und die F1-Regeln eine Pause von mindestens einer Woche zwischen zwei Rennen vorschreiben. Verstappen peilt dieses Jahr seinen vierten WM-Titel in Serie an, der Austro-Rennstall Red Bull will an die jüngste Saison mit 21 Siegen aus 22 Rennen anschließen. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 gab es keine Veränderung bei den Fahrern im Vergleich zur Vorsaison. (APA)