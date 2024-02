Känguru-Experte gewann globalen Tanzwettbewerb für Wissenschafter

„Sowohl unterhaltsam als auch lehrreich“ – so lautete das Urteil der Jury beim „Dance Your PhD Contest 2024“.

Canberra – Ein australischer Känguru-Forscher hat mit einem kuriosen Video einen weltweiten Tanzwettbewerb für Wissenschafterinnen und Wissenschafter gewonnen. Weliton Menário Costa, ein Doktorand der Australian National University (ANU) in Canberra, sei zum Gesamtsieger des „Dance Your PhD Contest 2024“ gekürt worden, nachdem er die Jury mit seinem höchst kreativen und skurrilen Tanzbeitrag „Kangaroo Time (Club Edit)“ beeindruckt habe, teilte die Hochschule mit.

Die Vielfalt der Tänze, vom klassischen Ballett über Twerking bis zu brasilianischen Dance Moves, spiegelten die Bandbreite der Känguru-Persönlichkeiten in ihrem gesamten Spektrum wider, „von mutigeren Typen bis hin zu schüchterneren Exemplaren“, hieß es. In dem Video wird – in Anlehnung an die Beuteltiere – auch gehüpft.