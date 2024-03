Einigung im US-Haushaltsstreit - Vorerst kein "Shutdown"

In den USA ist ein erneuter Regierungsstillstand ("Shutdown") vorerst abgewendet - allerdings nur für einige Tage. Der von den regierenden Demokraten dominierte US-Senat verabschiedete am Donnerstag ein Überbrückungsgesetz zur Haushaltsfinanzierung. Dieses war zuvor schon vom Repräsentantenhaus gebilligt worden, in dem die Republikaner um Ex-Präsident Donald Trump die Mehrheit haben.