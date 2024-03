Diebe in der Luigenstraße auf Beutezug: Schaden von mehr als 10.000 Euro

Innsbruck – Unbekannte haben sich am Donnerstag zwischen 8 und 20 Uhr Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Luigenstraße in Innsbruck verschafft und dort Bargeld und Schmuck gestohlen. Laut Polizei ist nicht bekannt, wie die Einbrecher in die Räumlichkeiten kamen.