AUA streicht heute über 100 Flüge wegen Betriebsversammlung

Wien, Schwechat – Die AUA wird am Freitag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals über 100 Flüge streichen. Laut derzeitigem Stand fallen 112 von 302 Flügen aus. Die 12.000 betroffenen Fluggäste seien informiert sowie umgebucht worden, so die Airline. Reisende sollen am Freitag trotzdem ihren Flugstatus überprüfen. Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Nach acht Gesprächsrunden gibt es noch keinen Gehaltsabschluss.