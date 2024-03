Soldat erschoss in Deutschland vier Menschen: Ein kleines Kind unter den Toten

In deutschen Bundesland Niedersachen soll ein Bundeswehrsoldat in der Nacht auf Freitag vier Menschen erschossen haben, darunter auch ein dreijähriges Kind. Es gebe zwei Tatorte, das Motiv zur Bluttat war zunächst rätselhaft. Der Tatverdächtige stellte sich vor einer Kaserne selbst.

Verden, Rotenburg an der Wümme – Ein Bundeswehrsoldat steht im Verdacht, vier Menschen im deutschen Bundesland Niedersachsen erschossen zu haben. Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein Kind, teilten die Polizei Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden mit. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt.

Die Schüsse sollen in der Nacht auf Freitag in zwei Gemeinden im Landkreis Rotenburg gefallen sein. Es gebe zwei Tatorte – einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel.

📽️ Video | Bundeswehrsoldat erschoss in Deutschland vier Menschen

Der Soldat soll an dem Tatort im zur Gemeinde Scheeßel gehörenden Westervesede einen 30 Jahre alten Mann und eine 55 Jahre alte Frau erschossen haben. Bei den in Brockel gefundenen Opfern handelt es sich um eine 33-jährige Frau und das dreijährige Kind.

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit nach den Schüssen im Eingangsbereich einer Kaserne in Rotenburg festgenommen werden. Er stellte sich dort selbst. Am Freitagnachmittag lief seine Vorführung vor dem Haftrichter. Die Polizei war weiter mit zahlreichen Kräften in den betroffenen Gemeinden im Einsatz.

Ermittler untersuchten vor der Kaserne ein Auto auf Spuren. © APA/dpa/Sina Schuldt