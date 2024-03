Geldkassette in Wiese gefunden: Polizei Wattens sucht Besitzer

Wattens – Handelt es sich um Diebesgut? In Wattens wurde am vergangenen Mittwoch eine rote Geldkassette samt herausnehmbarem Münzfach gefunden. Geld war keines darin. Die Kassette wurde gegen 10 Uhr am nördlichen Straßenrand bei der Nordumfahrung der Kristallweltenstraße entdeckt.