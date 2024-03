Hotelrechnung gleich zweimal nicht bezahlt: 29-Jähriger im Bezirk Kitzbühel erwischt

Fieberbrunn, St. Johann i. T. – Ein 29-Jähriger soll sich im Februar gleich zweimal um eine Hotelrechnung gedrückt haben. Der Tscheche checkte laut Polizei einmal in ein Hotel in Fieberbrunn und ein weiteres Mal in St. Johann in Tirol ein. Bei der Abreise verließ er die Unterkünfte aber ohne zu bezahlen. So sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.