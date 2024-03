Russland-Spion Marsalek tarnte sich als Priester

Die Recherchen legen zudem nahe, dass Marsalek offenbar seit Jahren für Russlands Geheimdienst spioniert hat. Österreichische Ermittler werfen zudem zwei ehemaligen Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vor, für Marsalek spioniert zu haben. Sie sollen Daten über dem Kreml missliebige Personen beschafft haben, zum Beispiel über in Europa lebende Journalisten. Ziel sei aber auch „die gezielte Einflussnahme auf Regierungs- und Parteimitglieder im Sinne russischer Interessen“ gewesen, schreiben die Ermittler laut den Medien in ihrem als Verschlusssache eingestuften Bericht. Die Gruppe habe eine „nachrichtendienstliche Zelle geschaffen, deren Kapazitäten und Fähigkeiten sich russische Nachrichtendienste bedient haben“.

2014 habe Marsalek schließlich bei den Feiern zum 30. Geburtstag von S. in Nizza einen Ex-Elitesoldaten namens Stanislaw P. getroffen, der Marsalek an den russischen Militärgeheimdienst GRU übergeben habe. Nach Marsaleks Flucht in den Osten im Sommer 2020 habe Natalja S. dann im Herbst 2020 mit einem russisch-orthodoxen Priester, der Marsalek „verblüffend ähnlich“ sehe, in einem Wellnesshotel auf der von Russland okkupierten Krim geurlaubt. Der Ex-Bankier soll anschließend zudem einen Spionagering geleitet haben, der mutmaßlich sogar Entführungen bis hin zu Attentaten in Europa geplant habe. (TT, APA)