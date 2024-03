32-jähriger Schlepper ging Polizei in Leutasch ins Netz

Leutasch – Ein Schlepper ging der Polizei Seefeld bereits am Dienstag bei einer Kontrolle in Leutasch ins Netz. Gegen 22.30 Uhr fiel den Beamten der Pkw eines 32-jährigen Ukrainers auf, der auf der Leutascher Straße unterwegs war. Im Wagen befanden sich unter einer Decke versteckt drei geschleppte Syrer im Alter von 19, 29 und 38 Jahren sowie ein 31-jähriger staatenloser Mann. Alle Personen wurden festgenommen, vermeldete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.