Studie zeigt: Täglicher Kaffeekonsum wirkt sich nicht auf Migräne aus

Die Studie von US-Schlafmedizinern zeigt: Es macht keinen Unterschied bei der Anzahl an Attacken, wie viel Kaffee ein Migränepatient trinkt. Auch auf die Dauer und Intensität der Schmerzsymptome wirke sich Koffein nicht aus.

Die wissenschaftliche Studie von Suzanne Bertisch von der Abteilung für Schlafmedizin an der Harvard Medical School (Boston) und ihren Co-Autoren ist vor kurzem online in der Zeitschrift Headache erschienen (6. Februar). „Koffein wird eine Rolle beim 'Triggern' von Migräne zugesprochen. Behandelnde raten womöglich auch zur Koffein-Abstinenz. Aber nur wenige Studien haben diese Verbindung (zwischen Koffein und Migräne; Anm.) untersucht“, schrieben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in Headache.