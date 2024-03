US-Wahl: Trumps zahlreiche juristische Verstrickungen

In einer weiteren Anklage geht es um die Schweigegeldaffäre rund um den Pornostar Stormy Daniels. Außerdem wurde Trump bereits in drei Zivilprozessen wegen Finanzbetrugs, sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu Geldstrafen verurteilt, die sich auf die enorme Summe von mehr als eine halbe Milliarde Dollar summieren.

Trump beansprucht "absolute Immunität" - was bedeuten würde, dass er nicht für Handlungen strafrechtlich verfolgt werden kann, die in seine Amtszeit ins Weiße Haus fallen. Ein Bundesberufungsgericht hatte dagegen entschieden, das Präsidentenamt habe nicht zur Folge, dass der Amtsträger "für alle Zeit danach über dem Gesetz steht".

Dennoch nahm der Supreme Court kürzlich den Antrag der Trump-Anwälte an, sich mit der Immunitätsfrage zu befassen. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber kann sich damit aber keineswegs sicher sein, dass ihm der Supreme Court in der Sache Recht gibt.

Zwar hat das konservative Lager an dem Gericht eine klare Mehrheit, was die Folge von drei Richter-Nominierungen durch Trump während dessen Präsidentschaft ist. Doch dies muss nicht bedeuten, dass die konservativen Richter in dem anstehenden Urteil von historischer Dimension allen Präsidenten einen Freibrief für die Verübung von Straftaten ausstellen werden.

Aber auch der Prozessbeginn in Georgia ist ungewiss. Zwar ist unklar, ob die ausstehende Immunitätsentscheidung des Supreme Court Auswirkungen auch auf dieses Verfahren haben wird. Doch ist die Chefanklägerin in Georgia, Fanni Willis, ins Schleudern geraten, weil sie eine intime Beziehung zu einem Ermittler hatte. Die Trump-Anwälte wollen, dass sie von dem Fall abgezogen wird.

Vor einem Bundesgericht im Bundesstaat Florida ist Trump wegen der Lagerung von geheimen Regierungsakten in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago angeklagt. Bei einer Verurteilung droht ihm auch in diesem Fall eine lange Haftstrafe. Sonderermittler Smith hat den Prozessbeginn für den 8. Juli beantragt - der Termin ist wegen des Immunitätsverfahrens ungewiss.

Im Wahlkampf 2016 hatte Stormy Daniels, die eine Affäre mit Trump gehabt haben will, ein Schweigegeld von 130.000 Dollar von dessen Anwalt Michael Cohen erhalten. Das Schweigegeld an sich war nicht illegal. Die Staatsanwaltschaft des New Yorker Bezirks Manhattan wirft Trump jedoch die Fälschung von Geschäftsdokumenten in 34 Fällen vor, um die Zahlung zu verschleiern. Auch für diese Vorwürfe drohen hohe Haftstrafen.