Steu/Kindl rodelten zur Kristallkugel: „Das hat uns keiner zugetraut“

In zwölf Saisonrennen rodelte das ÖRV-Duo zehn Mal auf das Podest und setzte sich die Weltcup-Krone auf. Auch bei den Frauen gab es am Samstag in Sigulda rot-weiß-roten Jubel.

Sigulda – Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben gleich in ihrer ersten gemeinsamen Saison den Gesamtweltcup bei den Doppelsitzern gewonnen. Das neu formierte ÖRV-Duo kam am Samstag beim finalen Bewerb in Sigulda auf Rang drei und holte sich die große Kristallkugel mit 81 Punkten Vorsprung auf die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die im Rennen Zweite wurden. Der Sieg ging wie in der Vorwoche an die lettischen Lokalmatadoren Martins Bots/Roberts Plume.

Steu und Kindl schafften es in zwölf Weltcuprennen zehn Mal aufs Podest, darunter waren auch drei Siege. „Das war eine brutale Saison. Zwei Mal Europameister, zwei Mal Vizeweltmeister und jetzt auch noch der Gesamtweltcup. Das hätten wir uns selber nicht so vorstellen können. Ich muss danke sagen bei allen, die uns unterstützt haben“, erklärte Steu. Für den Vorarlberger ist es der zweite Streich, er hatte die große Kristallkugel mit Lorenz Koller bereits vor drei Jahren geholt.

Wir haben gesagt, wir probieren das Projekt. Dass das so aufgeht ist natürlich eine Sensation. Wolfgang Kindl

Für dessen Rodelpartner Kindl ist es die Kugel-Premiere. „Es ist echt unglaublich. Das hat uns keiner zugetraut. Wir haben gesagt, wir probieren das Projekt. Dass das so aufgeht ist natürlich eine Sensation. Mit dem Gesamtweltcup haben wir diese Saison gekrönt“, meinte der Tiroler. Die Weltmeister Juri Gatt/Riccardo Schöpf kamen am Samstag auf Rang vier, Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Zwölfte. In der Gesamtwertung sprangen die Platzierungen fünf (Gatt/Schöpf) und sieben heraus.

Platz zwei für Egle/Kipp

Im Doppelsitzer-Bewerb der Frauen fuhren Selina Egle und Lara Kipp hinter den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und Dajana Eitberger/Saskia Schirmer in Sigulda auf Rang drei. Den Gesamtweltcup sicherten sich die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer, das ÖRV-Duo kam hier auf Platz vier.