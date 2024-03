Die besten Bilder: Erfolgreicher Auftakt für 57. Ganghoferlauf

Seefeld – Der 57. Ganghoferlauf trotzte am Samstag dem Schneemangel in Nordtirol mit den Klassik-Bewerben mit neuem Austragungsort und stark reduzierter Strecke. In Seefeld statt in Leutasch ging es auf einem gut sechs Kilometer umfassenden Rundkurs drei (Kurzdistanz) und sechs (Langdistanz) zur Sache. Für das aufgrund des Platzmangels auf 500 Teilnehmer begrenzte Starterfeld ging es dementsprechend zur Sache. Die Sieger: 17,9 km: Max Olex (46:14,6 Min.), Miriam Reisnecker (57:26.1). 36,3 km: Jakob Milz (1:38:44.0 Std.), Juliane Rühwirt (2:04:09.8). Am Sonntag folgen die Skating-Rennen. (TT.com)