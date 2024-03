Raye räumt bei Brit Awards ab

Die britische Sängerin Raye ist ihrer Favoritenrolle bei den diesjährigen Brit Awards gerecht geworden und hat mit Preisen in fünf Kategorien einen Rekord eingestellt. Bei der Ehrung am Samstagabend in London bekam sie die Trophäen für das Beste Album ("My 21st Century Blues"), für den Besten Song ("Escapism."), als Beste Künstlerin, als Beste Neue Künstlerin und als Beste R"n"B-Künstlerin.