Aufwachsen in digitaler Welt gerade für Mädchen nicht leicht

Allerdings zeigte sich weltweit, dass seit der Pandemie und anderen Multikrisen wie Teuerung, Krieg und der Klima-Krise Kinder und Jugendliche stärker belastet waren, so Plener. Gerade bei sich überlappenden Krisen werden die Jüngsten in einer besonders verletzlichen Lebensphase getroffen. Dabei waren laut dem Experten eher die Mädchen gefährdet. Plener mutmaßt, weil diese in Krisen mehr Aufgaben übernehmen mussten, von den sozialen Einschränkungen stärker betroffen waren oder auch, dass bei Störungsbildern, bei denen es Zuwächse gab, bereits vor der Pandemie mehr Mädchen betroffen waren. In riesigen Kohortenstudien habe sich zumindest gezeigt, dass jene, die sich viel in sozialen Medien bewegen, häufiger eine schlechtere Stimmung aufweisen. Wird der Konsum eingeschränkt, verbessert sich auch die Zufriedenheit. Und gerade Mädchen bewegen sich mehr in sozialen Netzwerken als Burschen, meinte Plener.

Das Smartphone hat deshalb für die jetzige Generation eine wesentliche Bedeutung bekommen, was die Generationen, die damit nicht aufgewachsen sind, gar nicht kennen würden, sagte Plener. 213 Minuten verbringen Kinder und Jugendliche täglich am Handy, wie die Schüler-Umfrage ergab. "Wenn ich nicht sofort respondiere, bin ich ganz schnell draußen", erläuterte der Mediziner die Schwierigkeit im ständigen Kontaktseins durch das Smartphone und benennt das Phänomen "Fear of missing out" - die Angst, etwas zu verpassen. FOMO - so die Abkürzung - wird eine Reihe von negativen psychischen Symptomen zugeschrieben und ist durch das Bedürfnis gekennzeichnet, ständig mit dem in Verbindung zu bleiben, was in relevant erscheinenden Bereichen geschieht. Dabei werden zwanghaft empfangene Nachrichten und der Status in sozialen Netzwerken überprüft. FOMO wird mittlerweile mit einer Zunahme von Depressionen, Angstzuständen und einer verringerten Lebensqualität assoziiert.