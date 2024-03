Mittäter des Wien-Attentäters wieder auf der Anklagebank

Kommende Woche müssen drei Männer erneut vor Gericht, die im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien im Februar 2023 der Beihilfe zum Mord im Rahmen einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen wurden, und dafür hohe Haftstrafen ausgefasst haben. Der OGH hatte die Urteile daraufhin wegen Feststellungsmängeln teilweise aufgehoben. Klären muss das Gericht am 5. bzw. 7.3, ob eine terroristische Vereinigung vorlag. Die Schuldsprüche wegen Mordes sind rechtskräftig.

Die Schuldsprüche wegen Beihilfe zum Mord sind allesamt rechtskräftig. Klären muss das Gericht lediglich, ob die drei Teil einer terroristischen Vereinigung - des radikalislamistischen "Islamischen Staat" - waren bzw. eine kriminelle Organisation vorlag. Dafür müssen sie am Dienstag bzw. Donnerstag wieder auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal am Wiener Landesgericht für Strafsachen Platz nehmen. Für die beiden Prozesstage wurde ein Film- und Fotoverbot ausgesprochen. Grund für die vom OGH veranlasste Neuverhandlung waren bemängelte Fehler in der den Geschworenen erteilten Rechtsbelehrung sowie eine zu wenig konkrete Formulierung des Wahrspruchs. An der Strafhöhe könnte sich dadurch noch etwas ändern.