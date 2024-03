Opferschutz soll an Innsbrucker Klinik ausgebaut werden

Lange waren sich Frauenpolitikerinnen uneinig, ob das vorhandene Angebot reicht oder nicht. Im Dezember hatte Pawlata bei „Tirol Live“ noch auf das bestehende Angebot an der Klinik verwiesen. Hier fehle zwar das Schild Gewaltambulanz, die MitarbeiterInnen an den Kliniken wüssten aber Bescheid und mit Gewaltopfern sehr gut umzugehen. Den Grünen war das hingegen zu wenig. Frauensprecherin Zeliha Arslan forderte ein flächendeckendes Angebot und bleibt dabei: „Es braucht eine echte Gewaltschutzambulanz.“

In Innsbruck soll das bestehende Leitsystem an der Klinik ausgebaut werden. Es geht auch um die Beweissicherung.

2024 sorgt für einen traurigen Rekord. Es wurden bereits sieben Femizide gezählt. Darunter auch jener Mord in Zell am Ziller. Ein 78-jähriger Österreicher dürfte seine 72-jährige, stark pflegebedürftige Frau ermordet haben. In Wien wurden zuletzt vier Frauen und ein Mädchen innerhalb von 24 Stunden getötet. Und wenige Tage später soll ein 93-Jähriger seine 84-jährige Partnerin in Eschenau in Niederösterreich erschossen haben.