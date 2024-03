Auffahrunfall auf der Lofererstraße sorgte für drei Verletzte

Kirchdorf in Tirol - Samstagmittag gegen 12.25 Uhr waren auf der B 178 im Kreuzungsbereich Richtung Lofer drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Eine 19-jährige einheimische Fahrzeuglenkerin, die nach links in Richtung Salzburg abbiegen wollte, musste ihr Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehres anhalten. Dahinter fuhr ein 33-jähriger Einheimischer, der ebenfalls sein Fahrzeug zum Stillstand brachte. Ein weiterer dahinterfahrender 53-jähriger Österreicher konnte trotz Vollbremsung sein Fahrzeug nicht mehr anhalten und prallte gegen das vor ihm stehende Fahrzeug. Durch die Wucht des Anpralles wurde der PKW auf das erste Fahrzeug geschoben. Durch den Unfall wurde die Fahrzeuglenkerin sowie der 33-Jährige und seine Beifahrerin leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit der Rettung und den NAH „Heli1“ in das BKH St. Johann in Tirol gebracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die B 178 war im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde nur einspurig befahrbar. (TT.com)