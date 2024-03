Innsbruck – Ein 19-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Innenstadt brutal beraubt. Laut Polizei wurde der Tscheche gegen 1 Uhr am Klara-Pölt-Weg von mehreren Unbekannten mit Tritten und Schlägen attackiert. Schließlich flüchteten die Unbekannten mit dem Smartphone ihres Opfers.