Mama, Papa und das süße Fellbaby: Sind Hunde und Katzen die neuen Kinder?

Heute rühmt sich Italien damit, eines der hundefreundlichsten Länder zu sein. Es gibt eigene Strände für die Viecherl, in vielen Hotels sind Tiere willkommen und an der langen Tafel, an der einst die ganze „famiglia“ mit all ihren „bambini“ speiste, spielt sich das Leben viel eher unter dem Tisch ab – nämlich dort, wo sich der Bracco Italiano mit dem Zwergspitz anfreundet.