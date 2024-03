Schweizer Bevölkerung stimmt für 13. Rente, Nein zu späterem Pensionsantritt

Bern – Freude für Pensionisten in der Schweiz: In einem Referendum haben sich fast 60 Prozent der Stimmberechtigten für eine 13. Monatsrente ausgesprochen. Die Pensionistenvereinigung Avivo sprach daraufhin am Sonntag von einem „historischen Tag“ für Rentner. Abgelehnt wurde ein Vorstoß, das Pensionsalter in der Schweiz schrittweise von 65 auf 66 anzuheben.