Tiroler Nationalräte nur noch auf dem Papier

Das Verhältnis zwischen der Tiroler Politik und dem Bund ist ein widersprüchliches. Schließlich wird in Wien das föderalistische Prinzip gerne hochgehalten, im politischen Alltag hat allerdings noch eine jede Bundesregierung einen mehr oder weniger akzentuierten zentralistischen Ansatz verfolgt. Den müssen dann die Abgeordneten aus den Bundesländern wohl oder übel unterstützen, wie etwa jetzt jene sechs der Tiroler ÖVP oder die zwei grünen Parlamentarier. Bei der umstrittenen Kassenfusion unter der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung war es nicht anders, obwohl sich damals die Begeisterung in Tirol ziemlich in Grenzen gehalten hatte.