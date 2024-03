Fit in den Frühling mit dem ÖAMTC

Es ist Geschmackssache, sagen die ÖAMTC Techniker, ob man das Auto mittels Hochdruckreiniger in der SB-Waschbox reinigt oder lieber durch die Waschstraße fährt. In einer Waschstraße kann dabei gleich eine Unterbodenwäsche gemacht werden. Diese ist nach dem Winter wirklich wichtig, damit man das Streusalz loswird. Nach der Wäsche sollten Lack und Wischblätter auf Schäden kontrolliert werden. Einen Lackstift, um Schäden auszubessern, erhält man in der Fachwerkstätte, Wischblätter gehören ausgetauscht, wenn der Gummi schon porös oder eingerissen ist.