HPV-Impfung in Österreich künftig bis 30 kostenlos

Das Alter für die kostenlose HPV-Impfung soll auf 30 Jahre angehoben werden. Bisher ist die Impfung gegen Humane Papillomaviren bis zum 21. Lebensjahr gratis. Bis zu 500 Frauen erkranken jährlich an Gebärmutterhalskrebs, der in 90 Prozent der Fälle von diesen Viren ausgelöst wird.

Humane Papillomviren, abgekürzt HPV, sind die häufigsten sexuell übertragenen Viren der Welt. Einige dieser Viren sind für die Bildung von gutartigen Feigwarzen an den Genitalien verantwortlich, andere Typen sind maßgeblich an der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs und weiteren Karzinomen an Vulva, Vagina, Anus, im Rachen-Bereich, Penis und nach neueren Untersuchungen auch an der Haut beteiligt.

An der Uni Wien fand heute anlässlich des Internationalen HPV-Tags eine Impfaktion statt. Es werde eine „wunderbare Arbeit gemacht“ sagte Rauch unter Hinweis auf die Schlange vor dem Impfbus und berichtete über den Erfolg der HPV-Impfung in Schottland, wo Anfang 2024 verkündet worden sei, „dass bei keiner Frau, die im Rahmen des 2008 gestarteten Impfprogramms geimpft wurde“ ein Fall von Gebärmutterhalskrebs aufgetreten sei. Die Botschaft sei also klar, die Impfung verhindere schlicht das Auftreten dieser Krebsart. Auch Australien habe es geschafft, HPV-frei zu werden.

In Österreich habe man gesehen, dass die Nachfrage nach der Impfung hoch ist, die Anhebung des Alters für die kostenlose Impfung auf 21 Jahre habe zur Verdoppelung der Anzahl der Impfungen geführt. „Jedoch erkranken in Österreich 400 bis 500 Frauen jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs, 130 bis 180 Frauen sterben daran“, so Rauch weiter. Auch Männer sind davon betroffen „und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Prophylaxe besser als Heilen ist, weil ich selbst eine Krebserkrankung hatte“, so der Minister.