Autoscheiben in Kals eingeschlagen: Zwei junge Touristen ausgeforscht

Kals am Großglockner – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben vorerst unbekannte Täter in Kals mit einem Straßenleitpflock die Windschutzscheibe beziehungsweise die Heckscheibe von zwei geparkten Autos eingeschlagen. Außerdem sollen sie eine Holzskulptur, die mit einer Gewindestange im Garten eines Ferienhauses befestigt war, gestohlen haben.