Sölden – Montagmittag gegen 11.25 Uhr kollidierten auf der blauen Piste Nr. 13 am Giggijoch in Sölden ein 40-jähriger Deutsche und eine 63-jährige Französin. Wie die Polizei berichtet, erlitt die 63-Jährige beim Zusammenstoß schwere Verletzungen am rechten Oberschenkel.