Zwei Skiunfälle am Montag: 63-Jährige und 71 Jähriger verletzten sich auf Tirols Pisten

Sölden, Tux – Zu gleich zwei Skiunfällen kam es am Montag in Tirol. Im Skigebiet Finkenberger Almbahnen im Gemeindegebiet von Tux, kollidierten am Montag ein 71-jähriger Israeli mit einem derzeit nicht näher bekanntem Skifahrer. Der unbekannte Skifahrer blieb nach dem Zusammenstoß stehen und erkundigte sich, ob der Verletzte Hilfe benötige. Da der Mann jedoch von seiner Familie versorgt wurde, verneinte er, worauf der Unbekannte die Unfallstelle verließ. Durch die Kollision erlitt der 71-Jährige Schifahrer mehrere Rippenbrüche und wurde schließlich vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.