Versuchter Raub in Innsbruck: Suche nach Täterduo bisher ergebnislos

Großfahndung am frühen Montagabend im Westen von Innsbruck. Offenbar versuchten zwei bisher unbekannte Täter einen 20-jährigen Italiener auszurauben. Eine rasch eingeleitete umfangreiche Suche nach den beiden Verdächtigen, inklusive Hundestaffel und Polizeihubschraubereinsatz, verlief bis dato erfolglos.

Innsbruck – Ein Großeinsatz der Polizei fand am frühen Montagabend im Westen Innsbrucks statt. Laut Informationen der Polizei kam es gegen 18 Uhr im Bereich der Kranebitter-Allee 152 wohl zu einem versuchten Raub. Das Opfer – ein 20-jähriger Italiener – wurde offenbar von zwei Tätern attackiert. Sie forderten die Herausgabe der Geldtasche sowie des Mobiltelefons des Mannes. Der 20-Jährige wehrte sich und erlitt bei der Auseinandersetzung oberflächliche Verletzungen am Unterarm und am Handballen. Die Täter flüchteten Richtung Westen.