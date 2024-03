Taxi zwang Bus in Innsbruck zu Vollbremsung: Zwei Fahrgäste (18 und 19) verletzt

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste in Innsbruck am Montagnachmittag ein vor einem Linienbus fahrendes Taxi abrupt ab. Als auch der Busfahrer eine Vollbremsung tätigen musste, kamen zwei der Fahräste dabei zu Sturz.

Innsbruck – Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr war in Innsbruck am Mitterweg ein Linienbus in Richtung Westen unterwegs. Vor dem Bus fuhr ein Taxi. An der Kreuzung bzw. der Einfahrt zu einem Lebensmittelgeschäft auf Höhe Mitterweg Nummer 16, wollte ein entgegenkommendes, bisher unbekannter Autofahrer in den dortigen Parkplatz einbiegen. Aufgrund des herrschenden Verkehrskommens, überlegte es sich der Autofahrer kurz davor anders und bremste abrupt ab.