Singapurs Premier: Haben Exklusivvertrag mit Taylor Swift

Die Regierung Singapurs hat Taylor Swift mit einem Exklusivvertrag dafür gewonnen, im Rahmen ihrer laufenden Welttournee in keinem anderen südostasiatischen Staat aufzutreten. Dies teilte der Ministerpräsident des autoritär regierten Stadtstaates, Lee Hsien Loong, am Dienstag in Melbourne mit. "Unsere Agenturen haben ein Vereinbarung mit ihr getroffen, in Singapur aufzutreten und Singapur zu ihrem einzigen Stopp in Südostasien zu machen", sagte Lee.