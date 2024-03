XXXLutz in Innsbruck nach monatelangem Umbau neu eröffnet

Innsbruck – Nach monatelangem Totalumbau wurde gestern das XXXL-Einrichtungshaus in Innsbruck neu eröffnet. Tirol habe jetzt eines der modernsten Möbelhäuser Europas, ein „Best of“ aus allen Erkenntnissen und Erfahrungen der XXXLutz-Gruppe in 13 europäischen Ländern, sagt der Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe, Thomas Saliger.

Insgesamt 2,5 Mio. Euro wurden am Standort investiert, der laut Saliger um etwa 560 Quadratmeter auf jetzt 14.600 erweitert wurde. „Wir können nun vor Ort das volle Sortiment und die ganze Bandbreite und Auswahl an Marken zeigen.“ Das Möbelhaus sei auf umweltschonende LED-Technologie umgerüstet worden, das Restaurant sei neu gestaltet worden. Auch ein eigenes Gartenmöbelcenter sei entstanden, so Saliger, der Boutiquebereich sei um 400 Quadratmeter größer geworden. Zur Eröffnung biete man 10.000 Eröffnungsangebote. Mit dem Ausbau habe man auch den Personalstand um weitere 10 Jobs auf jetzt 120 vergrößert, darunter seien 20 Lehrlinge.