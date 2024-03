Zahn ausgeschlagen: 21-Jähriger bei Schlägerei in Sölden im Gesicht getroffen

Zwei Deutsche gerieten in einem Lokal in Sölden aneinander. Der handfeste Streit endete für einen der beiden Kontrahenten im Krankenhaus. Verletzt wurden beide.

Sölden – Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es Montagabend gegen 22 Uhr in einem Lokal in Sölden zwischen einem 25-jährigen und einem 21-jährigen Deutschen. Zeugen zufolge erhielt der 21-Jährige im Zuge dessen vom 25-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wodurch diesem ein Schneidezahn ausgeschlagen wurde. Der 25-Jährige erlitt eine schwere Verletzung an der Hand.