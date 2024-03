Bei Kreuzung zusammengekracht: 51-Jähriger bei Autounfall in Reutte verletzt

Reutte – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag in Reutte. Gegen 10.35 Uhr fuhr ein 52-jähriger Österreicher mit seinem Auto die Kaiser-Lothar-Straße entlang. Zur gleichen Zeit lenkte ein 72-Jähriger seinen Wagen von der Schulstraße ebenfalls in Richtung Kaiser-Lothar-Straße.