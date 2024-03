Leiter rutschte weg: Angestellter bei Arbeitsunfall in Kramsach schwer verletzt

Kramsach – Ein 42-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Kramsach schwer verletzt worden. Der Angestellte einer Baufirma hatte Container verladen bzw. gestapelt und stand dabei auf einer Ausziehleiter, die mit Standfüßen auf einer Betonplatte platziert war. Plötzlich rutschte die Leiter aus bisher unbekannter Ursache weg und der Österreicher fiel aus rund fünf Metern Höhe auf den Boden.

Ein in der Nähe befindlicher Kollege setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit. (APA)