70 Smartphones, mehrere Laptops und Bargeld gestohlen: Zeugen nach Einbruch in Lienz gesucht

Nach einem Einbruchdiebstahl in Lienz, bei dem die Täter mehrere Elektrogeräte und Bargeld im vierstelligen Eurobereich gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Schaden ist immens.

Lienz – Drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft in der Lienzer Murchargasse ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie kurz vor 2 Uhr 70 Smartphones, zwei Laptops, drei Smartwatches sowie ein Paar EarPods.