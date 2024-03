Schneefälle führten zu keinen Behinderungen am Brenner, aber einige Straßensperren in Tirol

Nach der Wetterwarnung für Tirol war die Lage in den Morgenstunden am Mittwoch entspannt. Die „Lkw-Dosierung“ war nach der Schneewarnung aktiviert worden.

Innsbruck – Dicke Flocken schneite es mancherorts in den frühen Morgenstunden am Mittwoch. Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee waren in Teilen Tirols bis in der Früh angekündigt. Hauptbetroffene Gebiete waren das obere Wipptal sowie die südlichen Stubaier und Ötztaler Alpen. Am Brenner waren bis in der Früh 25 Zentimeter hinzugekommen, wesentlich weniger als noch vor eineinhalb Wochen.