Gender-Gap an der Wahlurne: Frauen wählen eher links, Männer rechts

So gibt es etwa im Wahlverhalten geschlechterspezifische Unterschiede: Frauen wählen tendenziell linke, Männer konservative Parteien. Warum das so ist, erklären die Politikwissenschafterinnen Jessica Fortin-Rittberger von der Uni Salzburg und Sylvia Kritzinger von der Uni Wien.

In Österreich hatten bei der vergangenen Nationalratswahl 2019 mehr Frauen die Grünen und weniger die FPÖ gewählt, wie Daten vom Institut Foresight (früher SORA) zeigen. Nicht für jede Partei gibt es einen Gender Gap (einen geschlechterspezifischen Unterschied), konstatiert Fortin-Rittberger. Jedoch würden Frauen weniger oft populistische, radikal rechte Parteien wählen als Männer. Das zeige sich auch international – etwa in der Wählerschaft Donald Trumps in den USA, jener der UKIP in Großbritannien oder der AfD in Deutschland. Bei der ÖVP gab es bei der Nationalratswahl 2019 einen kleinen Gender Gap, bei der SPÖ gar keinen. Die NEOS waren – anders als in den beiden vorangegangenen Nationalratswahlen, bei denen es keine Unterschiede gab – eher bei Frauen beliebt.