Müller nach Viertelfinal-Einzug: „Wichtig für Strahlkraft" der Bayern

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend gegen Lazio Rom mit 3:0 (2:0) durch und schaffte im Achtelfinale trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel noch den Einzug in die nächste Runde.

München – Auf diesen Königsklassen-Glücksmoment musste Thomas Müller lange warten. Erstmals seit Oktober 2022 konnte sich der 34-Jährige wieder als Torschütze in der Champions League feiern lassen. „Wir genießen den Abend schon sehr", sagte Müller nach dem 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom.

Müller hatte das 1:0 durch Doppelpacker Harry Kane per Kopf eingeleitet, das 2:0 erzielte er nach einem Schuss von Matthijs de Ligt noch vor der Pause selbst. „Butterweiche Hereingabe", scherzte Müller über den Volleyschuss des Niederländers. Zuletzt hatte er in der Gruppenphase der vergangenen Saison beim 4:2 in Pilsen getroffen.