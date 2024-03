26 Millionen Euro pro Jahr: Blick auf Benkos Gage und Steuercausa im U-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur startete am Mittwoch mit der Befragung von Wolfgang Peschorn. Im Fokus standen auch die Millionen-Förderungen an die Firmen von René Benko.

Wien – Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte COFAG-Untersuchungsausschuss hat am ersten Tag sowohl Einblicke geliefert, als auch verhindert. So gab es bei der Befragung des Leiters der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, Aufschlüsse über die Gage von Investor Rene Benko und die Nutzung seines Privatjets. Weniger transparent fiel der Tag für die Medienvertreter im Lokal I des Parlaments aus. Ein Paravent versperrte die Sicht auf die Abgeordnetenplätze, was zu Protesten der Branche führte.